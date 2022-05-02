Seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil yandı

02.05.2022 13:25

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EEC 530 plakalı otomobil, Karamürsel Mahallesi İznik istikametine seyir halindeyken alev aldı.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler tarafından yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Yangın dolayısıyla yol bir süre trafiğe kapandı, aracın çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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