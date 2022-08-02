Tır alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Tır alevlere teslim oldu

02.08.2022 01:15
Tır alevlere teslim oldu

Kocaeli'de seyir halindeki tır alev alev yandı.

Kocaeli'de seyir halindeki tır alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tır ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırdan dumanların çıktığını gören sürücü, aracı durdurdu. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Tır ise küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Binanın çatısında çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü Binanın çatısında çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü Fabrika yangını diye panik oluştu, makine arızası çıktı Fabrika yangını diye panik oluştu, makine arızası çıktı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır alevlere teslim oldu - Son Dakika
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