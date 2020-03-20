Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Kocaeli'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ramazan B. idaresindeki 10 ED 911 plakalı su yüklü tır, Ulaşlı D-130 kara yolundan Yalova yönüne giderken Gonca Rampası mevkisinde alev aldı. Aracı yol kenarında durdurarak alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan sürücü başarılı olamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.
Lastiklerden çıktığı belirlenen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Yangın nedeniyle bir süre yoğunluk oluşan kara yolundaki trafik akışı, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:06 Kaynak: AA
Son Dakika Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü