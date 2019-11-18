Kocaeli'de seyyar satıcıyla zabıtanın

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde zabıtayı görünce ürünlerini yere döktüğü iddia edilen seyyar satıcının, belediye ekipleriyle tartışması kameraya yansıdı.

Körfez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki seyyar satıcılara yönelik uygulamalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, caddelerdeki esnaf ve pazarcılar odasının şikayetleri üzerine yapılan uygulamalar kapsamında 2019 yılının ilk 6 ayında 443 seyyar denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

"Zabıtayı görünce tezgahını devirdi"

Tuğrul Caddesi'nde de şikayet üzerine gerçekleştirilen denetimlerde bir seyyar satıcının zabıta ekiplerini görmesi üzerine tezgahını devirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha sonra sattığı ürünlerin, zabıta ekiplerince döküldüğünü iddia eden ve bağırmaya başlayan seyyar satıcı, daha sonra devirdiği ürünleri kendisi topladı. O anlar ise Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kamerayla kayıt altına alındı. Olayın bazı basın yayın organları tarafından zabıtayı suçlayıcı ithamlarla yer alması gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca haber içerisinde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'le ilgili de ithamlarda bulunulması sonrası gerekli yasal işlem başlatılacağı bilinmelidir."