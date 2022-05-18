Kocaeli'de şiddetli fırtına sinyali - Son Dakika
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Kocaeli'de şiddetli fırtına sinyali

18.05.2022 19:46

Kocaeli'de şiddetli fırtına sinyali Kocaeli'de bir haftadır etkili olan sıcaklar yerini bir anda rüzgar ve kapalı havaya bıraktı.

Kocaeli'de şiddetli fırtına sinyali

KOCAELİ - Kocaeli'de bir haftadır etkili olan sıcaklar yerini bir anda rüzgar ve kapalı havaya bıraktı. Kent genelinde şiddetli fırtına bekleniyor.

Kocaeli'de bir haftadır etki gösteren sıcak havalar bir anda kayboldu. Güneşin yerini kapalı hava aldı. Yer yer şiddetli rüzgarla beraber yağmur da çiseledi. Sıcaklığın 25 dereceden 13 derecelere düştüğü kentte, ilerleyen saatlerde şiddetli fırtına bekliyor. Yarın da kent genelinde gün boyu yağmurlu olması öngörülüyor.

Kocaeli'de şiddetli fırtına sinyali
Kocaeli'de şiddetli fırtına sinyali
Kocaeli'de şiddetli fırtına sinyali
Kocaeli'de şiddetli fırtına sinyali

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de şiddetli fırtına sinyali - Son Dakika


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