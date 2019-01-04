Kocaeli'de Şiddetli Rüzgar
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı yerini şiddetli rüzgara bıraktı. Yenimahalle
Gazi Adalı Sokak'ta, Aslan Tek'e ait evin bahçesindeki ceviz ağacı, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi.
Ağacın devrilmesi sonucu çatı ve balkon bölümünde hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine eve gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:17 Kaynak: AA
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