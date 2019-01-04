Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Şiddetli Rüzgar

Kocaeli'de Şiddetli Rüzgar

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'de Şiddetli Rüzgar, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı yerini şiddetli rüzgara bıraktı.

Yenimahalle Gazi Adalı Sokak'ta, Aslan Tek'e ait evin bahçesindeki ceviz ağacı, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi.

Ağacın devrilmesi sonucu çatı ve balkon bölümünde hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine eve gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:17 Kaynak: AA

İzmit, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çatı Katında Uyuşturucu İçin Özel Düzenek Kurmuş Evlilik Yıldönümü İçin Büfeden Alkol Çalan Şahıs Tutuklandı

Son Dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararına Yaptıkları İtiraz Reddedildi Son Dakika! GSS ve SGK Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 11:16:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Şiddetli Rüzgar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]