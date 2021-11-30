Şiddetli rüzgar cami minaresinde hasara neden oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresinin külah bölümü zarar gördü.

Kent genelinde dünden beri aralıklarla etkisini sürdüren fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi'nde bulunan Yeni Cami minaresinin külah bölümündeki panellerin düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Harekete geçen ekipler, merdivenle çıktıkları minareye düşen panelleri monte ederek sağlamlaştırdı.

Yeni Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri, itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.