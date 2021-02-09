Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili oldu - Son Dakika

Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili oldu

09.02.2021 01:01
Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili oldu, System.String[]

Kocaeli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, sahildeki otoparkın bir bölümünü su bastı.

Kocaeli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, sahildeki otoparkın bir bölümünü su bastı.

Alınan bilgiye göre, Gebze ve İzmit ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan rüzgar etkisini artırdı.

Kısa süreli fırtına nedeniyle Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın çatısı, yanındaki binanın üzerine uçtu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Vinç yardımıyla uçan çatı parçalarının bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından cadde trafiği normale döndü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanda maddi hasar oluştu.

Çatısı uçan apartmanın yanındaki binada ikamet eden Abdullah Subaşı, AA muhabirine, duyduğu gürültü üzerine balkona çıktığını belirterek, bu sırada yandaki apartmanın çatısından parçaların kendi binalarının üzerine düştüğünü gördüğünü söyledi.

Subaşı, evde korkan çocuğunu annesine götürdüğünü ifade ederek, ekiplerin çalışmasının ardından eve gireceklerini belirtti.

Sahil otoparkının bir bölümünü su bastı

İzmit ilçesinde şiddetli rüzgar sonucu yükselen dalgalar, sahil şeridini aştı.

Sahil otoparkının bir bölümünü su basarken, deniz sularının yaklaşık 10 metre içeriye girdiği görüldü.

Kocaeli, Fırtına, Gebze, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili oldu - Son Dakika


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