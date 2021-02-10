Kocaeli'de şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı uçtu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, bir otomobil zarar gördü.

Gebze'de gece saatlerinde başlayan rüzgar etkisini artırdı.

Kısa süreli fırtına nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi 11/3 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Düşen çatı parçaları park halindeki bir otomobile de zarar verdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerken itfaiye ekipleri de dökülen parçaları yoldan uzaklaştırdı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle apartman ve otomobilde hasar oluştu.