Kocaeli''''de Sigara Yüzünden Çıkan Kavga Kanlı Bitti

İzmit Fuarı içerisinde bulunan gölet kenarındaki ağaçlık alanda, bir grup genç kamelyada otururken başka bir grup gelerek kendilerinden sigara istedi. Kamelyadaki gençlerin sigaralarının olmadığını söylemesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı.

BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Kavga neticesinde 17 yaşındaki A.S., bacağından bıçaklandı. Aynı gruptaki bir diğer genç ise ayak bileğinden hafif sıyrık alarak yaralandı. Gruplardan biri hızlıca bölgeden uzaklaşırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi''''ne ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"BU IŞILTILI HAYATI BEN SEÇMEDİM"

Bölgeye gelen sağlık ekipleri A.S.'ye ilk tedavisini olay yerinde uyguladı. Yaralı A.S., "Allah var gam yok, bu ışıltılı hayatı ben seçmedim" dedi. Sedyeye taşınan A.S., ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi''''ne kaldırıldı. Hafif sıyrıkla yaralanan diğer genç ise tedaviyi reddetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.