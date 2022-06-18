İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Darıca ilçesinde operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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