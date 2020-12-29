Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

29.12.2020 20:01
Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında Yarımca Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Silah Kaçakçılığı, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika


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