Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu
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Kocaeli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, silah parçalarını tavuk çiftliğindeki atölyede birleştirdikten sonra piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, silah parçalarını tavuk çiftliğindeki atölyede birleştirdikten sonra piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce "ateşli silah yapım ve imalatı ile mühimmat kaçakçılığı ve ruhsatsız silah ticareti yapmak" ve "haksız kazanç sağlamak" suçlarına ilişkin şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Karadeniz Bölgesi'nden temin edilen silah parçalarının Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan tavuk çiftliğindeki atölyede tornadan geçirilip bir araya getirildikten sonra piyasaya sürüldüğünü tespit eden ekipler, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 213 dolu fişek, 20'şer tabanca sürgüsü ve iskeleti ele geçirdi. Ayrıca, M.S'ye ait atölyede silah yapımında kullanılan malzemelere de el konuldu.

Gözaltına alınan M.S, E.B. ve E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.S. ve E.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:30 Kaynak: AA
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