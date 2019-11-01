Kocaeli'de silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Çetin Emeç Köprüsü mevkisinde çıkan kavgada tabancayla Ramazan Kiraz ve Salim Karakurt'u yaralayan Yıldıray A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Yenidoğan Mahallesi Çetin Emeç Köprüsü mevkisinde çıkan kavgada Yıldıray A, tabancayla Ramazan Kiraz ve Salim Karakurt'a tabancayla ateş etmişti.
Ayaklarından yaralanan Kiraz ve Karakurt, sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesine sevk edilmiş, Yıldıray A. ise kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.