Kocaeli'de silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Ayaklarından yaralanan Kiraz ve Karakurt, sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesine sevk edilmiş, Yıldıray A. ise kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yenidoğan Mahallesi Çetin Emeç Köprüsü mevkisinde çıkan kavgada Yıldıray A, tabancayla Ramazan Kiraz ve Salim Karakurt'a tabancayla ateş etmişti.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Çetin Emeç Köprüsü mevkisinde çıkan kavgada tabancayla Ramazan Kiraz ve Salim Karakurt 'u yaralayan Yıldıray A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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