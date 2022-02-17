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Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

17.02.2022 15:45

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık personelince yapılan kontrolde, başından silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

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Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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