Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.
Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık personelince yapılan kontrolde, başından silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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