Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

15.03.2022 13:29
Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kandıra ilçesinde bağlı Ahmethacılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla başından vurulan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerince Davut Adıgüzel'e ait olduğu belirlenen ceset, inceleme sonrası Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, haberi alarak olay yerine gelen Davut Adıgüzel'in yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

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Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

112 Acil Çağrı, Jandarma, Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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