Silahla etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Silahla etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı

20.11.2020 19:51

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde silahla etrafa rastgele ateş açan kişi, polisin ikna çalışmaları sonucu yakalandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde silahla etrafa rastgele ateş açan kişi, polisin ikna çalışmaları sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinköy Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde E.Ş. silahla etrafa rastgele ateş açmaya başladı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelerek çevre güvenliğini alan polis ekipleri, uyarı ateşi açtıktan sonra E.Ş'nin teslim olması için ikna çalışmalarına başladı.

Babasının da araya girmesiyle teslim olan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Silahla etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı
Silahla etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı
Silahla etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı
Silahla etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli, Gölcük, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahla etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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