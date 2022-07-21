Kocaeli'de silahla havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de silahla havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli kaçtı

21.07.2022 21:41
Kocaeli'de silahla havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli kaçtı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabanca ile havaya ateş açtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabanca ile havaya ateş açtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak'ta bir kahvehaneye gelen bir grup, henüz bilinmeyen nedenle iş yeri sahibiyle tartıştı.

Diğer müşterilerin de karışmasıyla aralarında yaşanan arbedede kahvehanenin camı kırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Daha sonra tekrar sokağa gelen şüphelilerden biri, tabancayla rastgele havaya ateş açtı.

Çevrede inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de eşinin kardeşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı Kocaeli'de eşinin kardeşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı Karısını, boşanmak istemediği için öldürmüş Karısını, boşanmak istemediği için öldürmüş
Kaynak: AA

Kadıköy, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de silahla havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli kaçtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
20:12 İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
18:55 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 21:41:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de silahla havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement