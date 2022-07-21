Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak'ta bir kahvehaneye gelen bir grup, henüz bilinmeyen nedenle iş yeri sahibiyle tartıştı.

Kaynak: AA

Kadıköy, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de silahla havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli kaçtı - Son Dakika

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