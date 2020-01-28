Kocaeli'de silahla vurulan köpek tedaviye alındığı bakımevinde öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de silahla vurulan köpek tedaviye alındığı bakımevinde öldü - Son Dakika

Kocaeli'de silahla vurulan köpek tedaviye alındığı bakımevinde öldü

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, silahla ateş edildiği belirlenen köpek tedavi altına alındığı bakımevinde öldü.

Kocaeli'de silahla vurulan köpek tedaviye alındığı bakımevinde öldü, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, silahla ateş edildiği belirlenen köpek tedavi altına alındığı bakımevinde öldü.

Alınan bilgiye göre, Elmacık Mahallesi'nde sokak köpeğine kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Hayvan, vücuduna iki mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Köpeği yol kenarında yaralı olarak gören vatandaşlar, durumu Körfez Belediyesi yetkililerine bildirdi.

Belediye ekiplerince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine götürülen köpeğin kanaması durduruldu.

Röntgeni çekilen köpeğe 2 merminin isabet ettiği, hayvanın koltuk altı köprücük kemiği ve göğüs boşluğu kısmından yaralandığı belirlendi.

Veteriner Enis Birinci, yaptığı açıklamada, sokak köpeğinin ağır yaralı olarak getirildiğini belirterek, "Aşırı kan kaybeden köpeğin kanamasını durdurduk ancak cerrahi müdahaleye vakit kalmadan köpek öldü. Yaraları ölümcüldü." dedi.

Polis ekipleri, köpeğe ateş eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kobe Bryant'ın eşiyle yaptığı anlaşma, ölümünden 2 gün sonra ortaya çıktı
Tartıştığı eşini keserle öldüren kadının kızı: Evin banyosuna kamera koymuştu Servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Eylül'ün davası görülmeye başlandı Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 22:10:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de silahla vurulan köpek tedaviye alındığı bakımevinde öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]