Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Silahla Yaralama

Kocaeli'de Silahla Yaralama

1 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kazımkarabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde, U. İ. (41) ile O.M. (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada tabancayla vurulan U.İ. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Çayırova'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde 7 boş kovan bulurken, U.İ'yi yaraladığı öne sürülen O.M. İstasyon Caddesi'nde polise teslim oldu.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:56 Kaynak: AA

Kazımkarabekir, Darıca, Kocaeli, Güncel
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