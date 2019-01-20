Kocaeli'de Silahla Yaralama

Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kazımkarabekir
Mahallesi Aşık Veysel
Caddesi'nde, U. İ. (41) ile O.M. (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga
çıktı.
Kavgada tabancayla vurulan U.İ. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Çayırova
'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis
ekipleri, olay yerinde 7 boş kovan bulurken, U.İ'yi yaraladığı öne sürülen O.M. İstasyon Caddesi'nde polise teslim oldu.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.