Kocaeli'de Silahla Yaralama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.



D-100 karayolu üzeri Serdar Mahallesi'nde C.C.V. ile M.D.G. (43) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.C.V, tabancayla ateş ederek M.D.G'yi yaraladı.



Yaralı, çevredeki vatandaşlarca olay yerine yakın olan Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Şüpheli C.C.V. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Venezuela'da ABD Silahları Ele Geçirildi

Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı

İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor