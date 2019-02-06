Kocaeli'de Silahla Yaralama
8 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 karayolu üzeri Serdar Mahallesi'nde C.C.V. ile M.D.G. (43) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.C.V, tabancayla ateş ederek M.D.G'yi yaraladı.
Yaralı, çevredeki vatandaşlarca olay yerine yakın olan Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Şüpheli C.C.V. ise polis ekiplerine teslim oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:27 Kaynak: AA
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