Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Silahla Yaralama

Kocaeli'de Silahla Yaralama

8 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de Silahla Yaralama, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 karayolu üzeri Serdar Mahallesi'nde C.C.V. ile M.D.G. (43) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.C.V, tabancayla ateş ederek M.D.G'yi yaraladı.

Yaralı, çevredeki vatandaşlarca olay yerine yakın olan Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheli C.C.V. ise polis ekiplerine teslim oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:27 Kaynak: AA

İzmit, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela'da ABD Silahları Ele Geçirildi Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:35:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Silahla Yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]