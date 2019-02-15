Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Silahla Yaralama

Kocaeli'de Silahla Yaralama

39 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde Cenk C. ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cenk C, tabancayla vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Gölcük Necati Celik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:15 Kaynak: AA

Kavaklı, Gölcük, Kocaeli, Güncel
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