Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Silahla Yaralama

Kocaeli'de Silahla Yaralama

1 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Cami Mahallesi Göktaş Sokak'ta iddiaya göre Nezir A. (45), komşusu Kenan İ'nin (45) bahçede bulunan köpeğine pompalı tüfekle ateş etmesi nedeniyle aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu evden pompalı tüfeğini alan Kenan İ, komşusu Nezir A'yi ateş ederek yaraladı.

Yaralı Nezir A, olayın ardından yakınları tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Kenan İ. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekiplerince olayda kullanılan iki pompalı tüfeğe el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:13 Kaynak: AA

Darıca, Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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