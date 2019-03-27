Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Silahla Yaralama

Kocaeli'de Silahla Yaralama

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de Silahla Yaralama, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Merkez Mahallesi'nde, Ömer G'ye (31) kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Ayağından yaralanan Gürel, mahalledeki bir iş yerine sığındı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gürel, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:14 Kaynak: AA

Merkez, Gölcük, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti Katil Zanlısı Eş Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı 1 Hafta Önce Bitmiş Son Dakika! Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 20:15:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Silahla Yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]