Kocaeli'de silahla yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Kocaeli'de silahla yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuştu

17.03.2022 10:18
Kocaeli'de silahla yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuştu

Kocaeli'de silahla yaralandığı belirlenen sokak köpeği tedavi edildi.

Kocaeli'de silahla yaralandığı belirlenen sokak köpeği tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Sokak Hayvanları Eylem Planı" kapsamında hayata geçirilen Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda 10'u sağlık personeli 30 kişiyle haftanın 7 gün 24 saat hizmet veriliyor.

Yaralı bir sokak köpeği, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Kasabası'na getirildi.

Burada yapılan tetkikler sonucunda, ateşli silah yaralanması nedeniyle ayağında kırıklar bulunduğu belirlenen sokak köpeği ameliyata alındı.

Köpeğin ayağı, Prof. Dr. Hakan Salcı'nın desteğiyle uzman hekimler tarafından titanyum plakayla sabitlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Salcı, "Trafik kazası şüphesiyle Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na getirilen köpeğin hemen röntgen filmi çekildi, trafik kazası olmadığı, hayvanın ateşli bir silahtan çıkan saçmayla yaralandığı tespit edildi. Ameliyat gerçekleştirildikten sonra aldığımız röntgen görüntüsüyle plakayla kırık hattında uygulama yapıldı. Hastamızın bundan sonra hızla toparlandı." ifadelerini kullandı.

Sağlığına kavuşan sokak köpeği, ameliyat sırasında takılan plakanın çıkarılmasının ardından doğal ortamına bırakıldı.

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Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sokak Hayvanları, Veteriner, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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