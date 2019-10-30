Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Paşa Topçu, Fatih Devlet Hastanesine, kardeşi Coşkun Topçu ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Paşa Topçu, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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