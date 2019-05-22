Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

12 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yürüyen E.G, husumetli olduğu öne sürülen komşusu A.M. ile karşılaştı.

Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine E.G, üzerindeki tabancayla komşusuna ateş etti.

Sol dizinden yaralanan A.M, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.M'nin, bacağında saplı kalan merminin çıkarılması için ameliyata alındığı öğrenildi.

Zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:27 Kaynak: AA
Mustafa Fehmi Kubilay, Cumhuriyet Mahallesi, Gebze, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Minik Ecrin Olayı İzleyicilerin Kanını Dondurdu! İşte YSK'nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi ABD, Türkiye'nin Güvenli Bölge Talebine Yanıt Verdi: Yapabileceğimizi Sanmıyoruz Yıldırım'dan "Oylar Çalındı" Açıklaması: Gerekçeli Kararda Bir Tarafın Söylemini Yazacak Halleri Yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:37:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]