Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İsra Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta 2 grup arasında kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında şahıslardan birisi, araç içerisinden silahla ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği İlkay K. Başından ve göğsünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İlkay K. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ