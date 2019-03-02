Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Silahlı Kavga

Kocaeli'de Silahlı Kavga

1 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'de Silahlı Kavga, System.String[]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cami Mahallesi Karaaslan Caddesi Yağhaneciler Sokak'ta silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, görgü tanıkları ile yapılan görüşmede bir aracın bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Bölgede yapılan araştırmada, av tüfeği ve tabancaya ait fişek ve mermi çekirdeği buldu.

Bunun yanı sıra K.Ç'ye ait 41 P 9206 plakalı minibüs, T.K'ye ait 41 YV 053 plakalı otomobilin olayda hasar gördüğü belirlendi.

Ayrıca H.Ş'ye ait evin oda camına çarparak sokağa düşen mermi çekirdeğinin daireye ait camı kırarak zarar verdiği, S.K'ye ait dairede çocuk yatak odasının camını delerek, odanın karşı duvarına çarpan ve ikamet içerisine düşen mermi çekirdeğinin dairenin camına zarar verdiği tespit edildi.

Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:25 Kaynak: AA

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