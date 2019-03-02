Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Silahlı Kavga

Kocaeli'de Silahlı Kavga

39 dakika önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Kocaeli'de Silahlı Kavga, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde, Serkan Ç. ile Sedat D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Ç, yanındaki tabancayla Sedat D'ye ateş ederek kaçtı.

Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:20 Kaynak: AA

Serkan, Kandıra, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Atıf Yiğit'in Konvoyuna Saldırı Düzenlendi TTK'nın İşçi Alımı Kura Törenine Sığmayan Adaylar Salonun Dışına Taştı

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım Müjdeyi Verdi: Denizden Geçişler Ücretsiz Olacak İki Grup Kent Meydanında Tekme Tokat Kavga Etti! 5 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 20:59:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Silahlı Kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]