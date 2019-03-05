Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Silahlı Kavga

Kocaeli'de Silahlı Kavga

2 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de Silahlı Kavga, System.String[]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi Yağhaneciler Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan olmazken, çevredeki araç, ev ve iş yerleri zarar gördü.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları iddia edilen F.G, H.U, K.A. ve G.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:05 Kaynak: AA

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