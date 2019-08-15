Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde amca çocukları arasında çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vurularak yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde amca çocukları arasında çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi Gündoğan Caddesi'nde İbrahim O. (29) ve ağabeyi Sinan O. (35) ile amcalarının çocuğu Murat C. (30) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 2 kardeş, tabancayla ayaklarından vurularak yaralandı.

Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, Murat C'yi gözaltına aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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