Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı
6 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:38 Kaynak: AA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Çetin Emeç Köprüsü mevkisinde çıkan kavgada Yıldıray A, tabancayla Ramazan Kiraz ve Salim Karakurt'a tabancayla ateş etti.
Ayaklarından yaralanan Kiraz ve Karakurt, sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinden kaçan zanlı Yıldıray A. ise kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kocaeli'de yaptığı sitedeki 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp kaçtı Son dakika: Selahattin Demirtaş 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye edildi Ece Üner, "Atatürkçülükten anladığınız bu mu?" deyip bu görüntüye tepki gösterdi Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu