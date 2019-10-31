Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Çetin Emeç Köprüsü mevkisinde çıkan kavgada Yıldıray A, tabancayla Ramazan Kiraz ve Salim Karakurt'a tabancayla ateş etti.

Ayaklarından yaralanan Kiraz ve Karakurt, sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı Yıldıray A. ise kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karakurt, Kocaeli, Kiraz, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'de yaptığı sitedeki 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp kaçtı
Son dakika: Selahattin Demirtaş 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye edildi Ece Üner, "Atatürkçülükten anladığınız bu mu?" deyip bu görüntüye tepki gösterdi Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 21:26:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]