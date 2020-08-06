Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Gözaltına alınan Sinan C. ve Hüseyin C, olay yerine gelen itfaiye aracının sepetli vinciyle binadan çıkartıldı.

Tabancayla vurularak yaralandıkları belirlenen Barış Ç. ve Selçuk Ç, yapılan müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde bir pasajda silah sesleri duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gitti.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:01

Kaynak: AA

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