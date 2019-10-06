Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı
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Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı

25 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Efe Sokak'ta, aralarında husumet olduğu belirtilen V.Ç. ve A.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu V.Ç yanındaki silahla, A.Y ve oğlu Y.Y ile kavgayı ayırmak isteyen H.A'ya ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli V.Ç, olaydan sonra gözaltına alındı.

Kartepe, Kocaeli, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:36 Kaynak: AA
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