Son dakika: Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Buradaki aracına sığınan yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi'nde Adem K. (43) evinin önünde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle buluştu.

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