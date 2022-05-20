Kocaeli'de silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 429. Sokak'ta Osman A, eşi Hanife A. ve Osman A'nın kardeşi Ömer A. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla açılan ateşle Osman A, eşi Hanife A. ile Ömer A. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Osman A. ile eşi Hanife A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.