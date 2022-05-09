Son dakika haberleri: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

09.05.2022 18:49

Son dakika haber... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde B.G. (22) ile Burak E. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, B.G'nin tabancayla ateş ettiği Burak E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika


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