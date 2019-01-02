Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

12 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi Özler Caddesi'nde bir arkadaşı ile sohbet eden Umut Duman (40), beyaz renkli bir otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Duman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:27 Kaynak: AA

Çiftlik, Gölcük, Kocaeli, Güncel
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