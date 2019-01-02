Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü
12 dakika önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde, otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çiftlik
Mahallesi Özler
Caddesi'nde bir arkadaşı ile sohbet eden Umut Duman (40), beyaz renkli bir otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik
Devlet Hastanesine kaldırılan Duman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis
ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:27 Kaynak: AA
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