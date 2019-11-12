Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı
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Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçecik mevkisinde B.Y, park ettiği otomobilinden inerken eşinin akrabası olduğu öğrenilen A.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.

B.Y'yi yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı.

Yaralı, kendi aracıyla yakındaki bir dispansere gitti. Burada ilk tedavisi yapılan B.Y, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

B.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan A.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Başiskele, Bahçecik, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:12 Kaynak: AA
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