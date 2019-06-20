Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de silahlı saldırı
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Kocaeli'de silahlı saldırı

6 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi Seka Tünel üzerinde Murat U, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:57 Kaynak: AA
İzmit, Kocaeli, Güncel
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