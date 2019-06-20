Kocaeli'de silahlı saldırı
6 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:57 Kaynak: AA
'nin İzmit
ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kozluk
Mahallesi Seka Tünel üzerinde Murat U, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis
ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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