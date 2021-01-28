Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alının 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak'ta Yahya Kaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi'ndeki bir iş merkezinin otoparkında 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda şüpheliler M.K. ve Y.Y'yi saklandıkları bağ evinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan şüphelilerin poliste suç kaydının olduğu öğrenildi.
İzmit ilçesinde 26 Ocak'ta bir otoparkta A.İ.A. ve M.Ü.O. tabancayla açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmış, polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı.
Kaynak: AA
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