Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Gölcük ilçesinde düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Gölcük ilçesinde düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kasten adam öldürmeye teşebbüs, iş yeri ve oto kurşunlama olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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