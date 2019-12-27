Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi bir kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi bir kişi tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kocaeli'de silahlı saldırı şüphelisi bir kişi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede "kasten adam öldürmeye teşebbüs, iş yeri ve oto kurşunlama" olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden C.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, biri kurusıkı 3 tabanca, 2 bıçak ve bir pompalı tüfek ele geçirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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