Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı saldırı sonucu başından yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alim Kazancı (34) motosikletiyle evine gittiği sırada Gültepe Mahallesi Beyhan Sokağı'nda arkadaşlarını görünce sohbet etmek için durdu.

Kazancı, arkadaşlarıyla konuştuğu sırada sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kafasına mermi isabet eden Kazancı, arkadaşlarının polisi ve sağlık ekiplerini aramasıyla ağır yaralı olarak SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi sırasında kalbi duran ve kalp masajıyla yeniden hayata tutunan Kazancı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.