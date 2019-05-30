Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de silahlı yaralama
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Kocaeli'de silahlı yaralama

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesinde bir apartmanın ikinci katında 1 kişinin silahla yaralandığı bilgisi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine gitti.
Bacağından yaralandığı belirlenen B.T, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayın B.T. ile arkadaşı T.D. (16) arasında şakalaşırken meydana geldiği ileri sürüldü.
T.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:13 Kaynak: AA
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