Kocaeli'de silahlı yaralama
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:13 Kaynak: AA
'nin İzmit
ilçesinde 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kozluk
Mahallesinde bir apartmanın ikinci katında 1 kişinin silahla yaralandığı bilgisi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine gitti.
Bacağından yaralandığı belirlenen B.T, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayın B.T. ile arkadaşı T.D. (16) arasında şakalaşırken meydana geldiği ileri sürüldü.
T.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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