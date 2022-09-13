"Simitçi Erkan"dan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ayakkabı yardımı - Son Dakika
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"Simitçi Erkan"dan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ayakkabı yardımı

13.09.2022 14:34
"Simitçi Erkan"dan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ayakkabı yardımı

Kocaeli'de simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, Diyarbakır ve Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ayakkabı yardımı yaptı.

Kocaeli'de simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, Diyarbakır ve Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ayakkabı yardımı yaptı.

Daha önce birçok yardım kampanyası düzenleyen ve "Simitçi Erkan" olarak tanınan Ayhan, sattığı simitlerden elde ettiği kazancı ve hayırseverlerden topladığı bağışlarla Diyarbakır ve Mardin'deki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 850 çift ayakkabı desteği sundu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kırsal mahallelerde sunduğu destek ile çocukların yüzünü güldüren Ayhan, yaklaşık 1500 çift ayakkabıyı daha ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor.

Ayhan, gazetecilere, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bölgede yardım çalışmalarına başladığını söyledi.

Hayırseverlerin de destekleriyle yaptığı yardımlarla yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdüğünü belirten Ayhan, "Kazandığım paranın büyük bölümünü yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyorum. Uzun süredir Suriye'nin sınır köylerindeydim, yardım çalışması yapıyordum. 1,5 ay önce Kocaeli'ye döndüm. Bu kez de sattığım simit paralarıyla Güneydoğu'da okula giden çocuklar için onlarca çift ayakkabı aldım. Hayırseverlerden gelen yardımlarla yüzlerce ayakkabımız oldu. Bu sayede yüzlerin gülmesine vesile olduk. Katkı sunanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Kocaeli, Mardin, Simit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Simitçi Erkan'dan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ayakkabı yardımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Simitçi Erkan"dan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ayakkabı yardımı - Son Dakika
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