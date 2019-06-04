Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı
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Kocaeli'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

1 saat önce

Kocaeli'de etkili olan gök gürültülü sağanak öncesinde gökyüzünü şimşekler aydınlattı.

Kocaeli'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı, System.String[]
Kocaeli'de etkili olan gök gürültülü sağanak öncesinde gökyüzünü şimşekler aydınlattı.

Kocaeli'de gök gürültü sağanak etkili oldu. Gece saatlerinde etkili olan yağış öncesi şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu. İzmit genelinde etkili olan şimşekler, daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Etkili olan yağmurda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:49 Kaynak: İHA
Kocaeli, 3. Sayfa
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