Kocaeli'de sınav dönüşü otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde üniversite sınavına girenlerin de içinde olduğu 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-605 kara yolu Kırkarmut Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmit'e giden Mert Özünlü idaresindeki 34 PU 2247 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen Cengiz Uçar idaresindeki 81 DD 035 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra Abdullah Sadıç idaresindeki 54 VY 971 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Sadıç, üniversite sınavına giren kızları Yasenur ile Yasemin Sadıç ve sürücü Özünlü yaralandı. Diğer araçtaki sürücü Uçar ile yine sınavdan döndükleri belirtilen iki kızları, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.