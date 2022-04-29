Kocaeli'de sınıf öğretmeni, kendisini darbetmekle suçladığı velilerden şikayetçi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de sınıf öğretmeni, kendisini darbetmekle suçladığı velilerden şikayetçi oldu

29.04.2022 17:34
Kocaeli'de sınıf öğretmeni, kendisini darbetmekle suçladığı velilerden şikayetçi oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir öğretmen, okulun bitişiğindeki parkta ders yaparken darbedildiği iddiasıyla 2 kadın veli hakkında şikayette bulundu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir öğretmen, okulun bitişiğindeki parkta ders yaparken darbedildiği iddiasıyla 2 kadın veli hakkında şikayette bulundu.

İddiaya göre, Körfez Nene Hatun İlkokulunda sınıf öğretmeni olan Betül Ç, dün okulun bitişiğindeki parkta beden eğitimi dersi sırasında bir çocuğu ikaz ettiği gerekçesiyle kendisini eleştiren velilerin saldırısına uğradı.

Hastanedeki tedavisinin ardından darp raporu alan öğretmen, velilerden şikayetçi oldu.

Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, AA muhabirine, sınıf öğretmeninin dün beden eğitimi dersinde okulun bitişiğinde belediyeye ait parkta ders yaptırdığını anlatarak, "Başka sınıfta öğrencileri olan veliler, 'Çocuklara niye böyle davranıyorsun?' diye öğretmene saldırıyor." dedi.

Öğretmenin darp raporu alarak veliler hakkında şikayette bulunduğunu aktaran Yaşlık, sendika olarak öğretmenin yanında olduklarını kaydetti.

Yaşlık, öğretmenin kendi sınıfının velilerinin de bu saldırıyı kınadığını belirterek, "Veliler çocuklarını 2 senedir o sınıfta okutuyormuş ve 'Asla çocuklarımızdan Betül öğretmen hakkında en ufak bir şikayet duymadık.' diyorlar. Onlar da bu saldırıyı kendilerine yapılmış gibi kabul ediyorlar." diye konuştu.

YORUMLAR
500
2 VELİ, ÖĞRENCİYE CEZA VEREN ÖĞRETMENİ DARBETTİ 2 VELİ, ÖĞRENCİYE CEZA VEREN ÖĞRETMENİ DARBETTİ Kocaeli'de Kıbrıs gazisini darbetmekle suçlanan 3 şüpheliden biri tutuklandı Kocaeli'de Kıbrıs gazisini darbetmekle suçlanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Öğretmen, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de sınıf öğretmeni, kendisini darbetmekle suçladığı velilerden şikayetçi oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığını iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
16:25 Tuzla'daki patlama sonrası Belediye Başkanı Yazıcı'dan yeni açıklamalar geldi!
16:21 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Aybike Esin Tumluer gelen eleştirilere isyan etti: Karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak istedim
16:02 ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı! Gönderilecek mühimmatların listesi açıklandı
15:44 Alişan, alkol masasında Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi
15:41 İYİ Parti İl Başkanı'na canlı yayında "P...k" diye AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen kendisini böyle savundu: Dil alışkanlığı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 17:55:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de sınıf öğretmeni, kendisini darbetmekle suçladığı velilerden şikayetçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement